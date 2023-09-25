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В Клищиевке взяли в плен экс-мэра русского города

25 сентября, 2023 понедельник
17:12
Война с Россией

Силы обороны близ Клищиевки взяли в плен экс-мэра российского города Чайковское Алексея Третьякова, который "пришел воевать с НАТО"

Об этом сообщает ГПСУ.

"Третьяков Алексей, бывший глава города Чайковское, недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клищиевки. Признается, что пришел в Украину воевать с НАТО. Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что кацапская пропаганда лжет, а Крым – украинский", – добавили в пограничной службе.

Российские СМИ сообщают, что Третьяков попал на территорию Украины в составе батальона "Ахмат" 7 сентября.

Сам Третьяков сообщил, что до этого проходил недельную подготовку в Лисичанске в составе 78-го полка 42-й мотострелковой дивизии. По его словам, затем его без распределения направили в район Клещиевки.

Справка. Алексей Третьяков был мэром Чайковского в Пермском крае с 2014 по 2019 год, позже входил там же в состав горсовета. В сентябре 2023 г. подписал контракт с минобороны РФ.

Донетчина
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