В Клещевке под Бахмутом ВСУ ликвидировали командира российской бригады и начальника штаба, - полковник Штефан
В субботу, 13 мая, ВСУ под Бахмутом добились значительных успехов, ликвидировав двух должностных лиц оккупационной армии
Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко и полковник Анатолий Штефан.
"Есть данные, что под Бахмутом ВСУ уничтожили командира российского 4 ОМСБр и начальника штаба", – написал Гончаренко.
Он также добавил, что заместителю командира удалось выжить, но его состояние тяжелое.
Анатолий Штефан рассказал, что в Клещевке ликвидировать также удалось часть личного состава – потери составили до 20 человек. Количество утраченной техники устанавливается.
"Откровенно передаю приветствие семьям демобилизованных: заместителю командующего 2АК из МНС полковник "Т", командир 4 ОМСбр полковник "М", начальник штаба 4 ОМСбр полковник "М", заместитель командира 4 ОМСбр, полковник "Я" - 300, но надежда на демобилизацию велика", - написал Штефан.
- Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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