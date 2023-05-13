Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко и полковник Анатолий Штефан.

"Есть данные, что под Бахмутом ВСУ уничтожили командира российского 4 ОМСБр и начальника штаба", – написал Гончаренко.

Он также добавил, что заместителю командира удалось выжить, но его состояние тяжелое.

Анатолий Штефан рассказал, что в Клещевке ликвидировать также удалось часть личного состава – потери составили до 20 человек. Количество утраченной техники устанавливается.

"Откровенно передаю приветствие семьям демобилизованных: заместителю командующего 2АК из МНС полковник "Т", командир 4 ОМСбр полковник "М", начальник штаба 4 ОМСбр полковник "М", заместитель командира 4 ОМСбр, полковник "Я" - 300, но надежда на демобилизацию велика", - написал Штефан.