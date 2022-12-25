В китайской провинции Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID

Об этом сообщает Reuters.

"По оценкам, пик болезни в Чжэцзяне наступит раньше, период высокого уровня заболеваемости наступит примерно в день Лунного Нового года, во время чего ежедневное количество заболеваний составит 2 миллиона", - говорится в заявлении местных властей.

Также отмечается, что среди 13 583 случаев, когда больные попадали в больницу, у одного пациента были тяжелые симптомы, вызванные COVID, а еще 242 случая тяжелого и критического состояния были вызваны сопутствующими болезнями.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что, несмотря на такие показатели, страна не сообщала о случаях смертей с пятницы. Отмечается, что общенациональные данные по заболеваемости в Китае стали неполными, поскольку Национальная комиссия по здравоохранению перестала сообщать о случаях бессимптомного протекания болезни. В настоящее время правительство сообщает исключительно о смертях, вызванных пневмонией и легочной недостаточностью.

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

1 декабря сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и наиболее значимым признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса", повлекшей за собой протесты по всей стране.

Система здравоохранения Китая находится под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19.

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