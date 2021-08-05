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В китайском Ухане заявили о создании ультрафиолетовой лампы, которая уничтожает COVID-19

5 августа, 2021 четверг
20:28

Компания HGC Technology Co. Ltd и Уханский промышленный институт оптоэлектроники разработали ультрафиолетовую лампу для очистки поверхностей: заявляют о 99-процентной эффективности против коронавируса

Об этом сообщает China Daily , передает Укринформ.

Устройство HGC-UVC, в котором установлен ультрафиолетовый светодиод с длиной волны между 260 и 280 нанометрами, показал эффективность на 99,99% при инактивации нового коронавируса после того, как один из его модулей проработал в течение 10 минут, заявляют разработчики.

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По сравнению с традиционными ртутными лампами-дезинфекторами новое устройство имеет высокую эффективность, более длительный срок работы (10-50 тыс. часов) и потребляет меньше энергии.

Также китайцы утверждают, что их разработка уничтожает золотистый стафилококк и другие бактерии.

  • Напомним, COVID-19 распространился по миру из Уханя.
  • В марте 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане.
  • Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.
  • В конце июля этого года КНР отказала ВОЗ в проверке версии о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
Китай
Коронавирус
Ухань
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