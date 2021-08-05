В китайском Ухане заявили о создании ультрафиолетовой лампы, которая уничтожает COVID-19

Об этом сообщает China Daily , передает Укринформ.

Устройство HGC-UVC, в котором установлен ультрафиолетовый светодиод с длиной волны между 260 и 280 нанометрами, показал эффективность на 99,99% при инактивации нового коронавируса после того, как один из его модулей проработал в течение 10 минут, заявляют разработчики.



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По сравнению с традиционными ртутными лампами-дезинфекторами новое устройство имеет высокую эффективность, более длительный срок работы (10-50 тыс. часов) и потребляет меньше энергии.



Также китайцы утверждают, что их разработка уничтожает золотистый стафилококк и другие бактерии.