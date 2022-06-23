Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы в Украинской ассоциации китаеведов проводим исследования отношения китайского общества к российско-украинской войне. Внутри Китая есть много мнений относительно российского вторжения в Украину. Однако большинство медиа и блогеров не на нашей стороне. Подавляющее большинство из них имеет антиукраинские настроения. Только 10- 15% китайских блогеров имеют проукраинские взгляды. Однако есть такое интересное наблюдение, что это именно та сознательная аудитория китайцев", - рассказал Коваль.

Коваль добавил, что в этой ситуации китайцев можно сравнить с россиянами. Поскольку, по его словам, большинство людей, которые не думают и не ищут альтернативные источники информации, легче потребляют пропаганду.

"В этой ситуации китайцев можно сравнить с россиянами, потому что большинство подвергается пропаганде. Пропаганду в смысле того, что это конфликт Запада и России. Однако сознательные люди, пользующиеся альтернативными источниками информации, говорят, что эта война несправедлива в отношении Украины, и называют Россию агрессором. Они пишут, что Россия атаковала Украину безо всяких причин. Также мы наблюдаем, что проукраинская позиция блокируется в китайских социальных сетях", - добавил Коваль.

20 июня стало известно, что в 2022 году Китай увеличил объемы импорта российской нефти на 55% и закупает сырье по дисконтным ценам.

22 июня координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби подчеркнул, что Китай продолжает сотрудничество с РФ , несмотря на войну в Украине