В китайском городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское телевидение.

В городе Чанша, столице южной китайской провинции Хунань, в пятницу, 16 сентября, загорелся небоскреб, принадлежащий китайской телекоммуникационной компании China-telecom.

Отмечают, что здание высотой более 200 метров горело с чрезвычайной скоростью.

Пожар был потушен. О количестве пострадавших не сообщается.