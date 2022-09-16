В китайском городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров
В городе Чанша 16 сентября загорелся небоскреб China-telecom высотой свыше 200 метров
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское телевидение.
В городе Чанша, столице южной китайской провинции Хунань, в пятницу, 16 сентября, загорелся небоскреб, принадлежащий китайской телекоммуникационной компании China-telecom.
Отмечают, что здание высотой более 200 метров горело с чрезвычайной скоростью.
Пожар был потушен. О количестве пострадавших не сообщается.
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