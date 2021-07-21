В китайском Чжэнчжоу количество погибших от стихии выросло вдвое
21 июля количество жертв затопления в провинции Хэнань на реке Хуанхэ увеличилось до 25 человек
Об этом пишет Reuters.
По меньшей мере 25 человек погибли в центральной провинции Хэнань, пострадавшей от наводнения Китая, 12 из них - в метро столицы региона Чжэнчжоу.
Около 100 тыс. человек были эвакуированы из столицы Чжэнчжоу, где нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Уровень воды в водохранилищах поднялся до уровня предупреждения, пока тысячи военных начали спасательные работы в провинции.
Городские власти заявили, что более 500 человек были эвакуированы из подтопленного метро.
"Вода была мне по грудь", - написала пассажирка метро в социальных сетях. "
"Я действительно испугался, но самым страшным была не вода, а уменьшение подачи воздуха в вагон", - добавил очевидец катастрофы.
Дождь остановил автобусное сообщение в городе с двенадцатимиллионным населением, примерно в 650 км к юго-западу от Пекина.
- Напомним, 21 июля мощный ливень затопил провинцию Хэнань, в ее столице вода стояла по пояс, а в метро мегаполиса вода поднялась в вагоны
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