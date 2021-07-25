В Китай пришел тайфун "Ин-Фа". Эвакуированы 300 тыс. человек, отменены авиарейсы

Максимальная сила ветра вблизи эпицентра тайфуна составляла 38 метров в секунду, передает Еспресо.TV со ссылкой на Синьхуа.



"Ин-Фа" - шестой по счету тайфун, с которым в этом году приходится иметь дело КНР.



После того, как скорость ветра у берега достигла 100 км/ч, прошла эвакуация около 330 тысяч жителей района Фэнсянь, вблизи Шанхая, сообщает Associated Press.



Также в данном регионе отменены все мероприятия с участием детей и авиарейсы.



Тех, кого не эвакуировали, китайские власти просят не выходить из своих домов.



По прогнозу местной метеослужбы, ночью воскресенья тайфун может повторно ударить по прибрежным районам между городом Цзясин (провинция Чжэцзян) и г. Истомы Цидун (провинция Цзянсу).



Перед этим тайфун пронесся над Тайванем.







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