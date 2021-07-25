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В Китай пришел тайфун "Ин-Фа". Эвакуированы 300 тыс. человек, отменены авиарейсы

25 июля, 2021 воскресенье
17:27
Мир

Днем в воскресенье, 25 июля 2021 года, тайфун "Ин-Фа" ( "Фейерверк") достиг побережья провинции Чжэцзян на востоке Китая

Максимальная сила ветра вблизи эпицентра тайфуна составляла 38 метров в секунду, передает Еспресо.TV со ссылкой на Синьхуа.

"Ин-Фа" - шестой по счету тайфун, с которым в этом году приходится иметь дело КНР.

После того, как скорость ветра у берега достигла 100 км/ч, прошла эвакуация около 330 тысяч жителей района Фэнсянь, вблизи Шанхая, сообщает Associated Press.

Также в данном регионе отменены все мероприятия с участием детей и авиарейсы.

Тех, кого не эвакуировали, китайские власти просят не выходить из своих домов.

По прогнозу местной метеослужбы, ночью воскресенья тайфун может повторно ударить по прибрежным районам между городом Цзясин (провинция Чжэцзян) и г. Истомы Цидун (провинция Цзянсу).

Перед этим тайфун пронесся над Тайванем.
 



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Китай
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