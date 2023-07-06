Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что и Китай, и США не надеются, что визит Йеллен сможет снять напряжение в американско-китайских отношениях, поскольку обе страны ставят защиту национальной безопасности выше экономических связей.

Однако, по словам американских чиновников, министр будет добиваться открытия новых линий коммуникации и координации по экономическим вопросам. Также она напомнит о последствиях оказания летальной помощи России, несмотря на то что Китай такие обвинения отвергает.

В пятницу, 7 июля, министр финансов встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном и бывшим вице-премьером Лю Хэ, которого считают доверенным лицом президента Си Цзиньпина.

Визит Йеллен состоялся через несколько недель после визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Оба визита считаются критически важными для улучшения коммуникации между государствами после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар над США.

В настоящее время существует вероятность встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на ноябрь в Сан-Франциско.