В Китай прибыла министр финансов США
Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг, 6 июля, прибыла с официальным четырехдневным визитом в Китай для налаживания связей между экономиками стран
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что и Китай, и США не надеются, что визит Йеллен сможет снять напряжение в американско-китайских отношениях, поскольку обе страны ставят защиту национальной безопасности выше экономических связей.
Однако, по словам американских чиновников, министр будет добиваться открытия новых линий коммуникации и координации по экономическим вопросам. Также она напомнит о последствиях оказания летальной помощи России, несмотря на то что Китай такие обвинения отвергает.
В пятницу, 7 июля, министр финансов встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном и бывшим вице-премьером Лю Хэ, которого считают доверенным лицом президента Си Цзиньпина.
Визит Йеллен состоялся через несколько недель после визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Оба визита считаются критически важными для улучшения коммуникации между государствами после того, как американские военные сбили китайский воздушный шар над США.
В настоящее время существует вероятность встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на ноябрь в Сан-Франциско.
- 18 июня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. В этот же день министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.
- 19 июня Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру.
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