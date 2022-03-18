В Китае знали о намерениях Путина в отношении Украины, - Семиволос
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что руководство Китая было проинформировано о планах Путина в отношении Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
“Надеюсь, что американцы нашли много аргументов для того, чтобы объяснить китайцам, что будет с Китаем, если они не будут действовать в соответствии со своим положением в мире. Есть очень много статей об отношениях с Китаем. Говорят, что, начиная со второй недели войны, Россия перестала быть важным ресурсом для Китая. Чем дальше Россия увязает в войне с Украиной, тем меньше Китай заинтересован в сотрудничестве с Путиным", - объяснил Семиволос.
Семиволос подчеркнул, что в Китае прекрасно знали о намерениях Путина по поводу нападения на Украину. Он добавил, что доказательством этого является поведение Китая в первые дни войны.
"Я не верю в то, что китайцы не знали о намерениях Путина в отношении Украины. Мы видели, как они реагировали на войну в первые дни атаки России на Украину. Ситуация сейчас изменилась. В мире из-за войны возможен продовольственный кризис и Китай тоже это учитывает”, - добавил Семиволос.
- Напомним, 17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России.
- Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.
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