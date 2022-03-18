В Китае знали о намерениях Путина в отношении Украины, - Семиволос

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Надеюсь, что американцы нашли много аргументов для того, чтобы объяснить китайцам, что будет с Китаем, если они не будут действовать в соответствии со своим положением в мире. Есть очень много статей об отношениях с Китаем. Говорят, что, начиная со второй недели войны, Россия перестала быть важным ресурсом для Китая. Чем дальше Россия увязает в войне с Украиной, тем меньше Китай заинтересован в сотрудничестве с Путиным", - объяснил Семиволос.



Семиволос подчеркнул, что в Китае прекрасно знали о намерениях Путина по поводу нападения на Украину. Он добавил, что доказательством этого является поведение Китая в первые дни войны.



"Я не верю в то, что китайцы не знали о намерениях Путина в отношении Украины. Мы видели, как они реагировали на войну в первые дни атаки России на Украину. Ситуация сейчас изменилась. В мире из-за войны возможен продовольственный кризис и Китай тоже это учитывает”, - добавил Семиволос.

Напомним, 17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.