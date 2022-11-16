Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нужно понимать одну интересную вещь, связанную со вчерашней ракетной атакой по Украине. Я не верю, что Китай не знал о массированном ракетном ударе по территории Украины. Равно как и о полномасштабном вторжении. И, к сожалению, сейчас все так выглядит. Россия оказала определенную услугу для Китая. В частности, своей ракетной атакой по Украине Россия пытается сдвинуть рамки дозволенного для ядерного государства", - пояснил Бурковский.

Аналитик убежден, что действия России могут развязать руки Китая по поводу войны против Тайваня.

"Если Россия не будет наказана за эти ракетные удары по территории Украины, то это будет означать, что Китай с неядерными соседями может себе позволять подобные вещи. То есть действовать агрессивно и уничтожать критическую инфраструктуру своих соседей. Конечно, в первую очередь это касается Тайваня", - добавил. он.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.



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