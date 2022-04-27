В Китае заявили о первом случае птичьего гриппа H3N8 среди людей

Об этом передает Reuters.

Так, инфекцию обнаружили у четырехлетнего мальчика из провинции Хэнань. 5 апреля у него была лихорадка и другие симптомы после контакта с курами и воронами, выращиваемыми в его доме.

Однако ни один из близких контактов не был инфицирован. В комиссии заявили, что вариант вируса не способен эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низкий.

Штамм H3N8 ранее был обнаружен в других местах в мире у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 еще не сообщалось.



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