В Китае заявили о первом случае птичьего гриппа H3N8 среди людей
Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что в стране обнаружили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8
Об этом передает Reuters.
Так, инфекцию обнаружили у четырехлетнего мальчика из провинции Хэнань. 5 апреля у него была лихорадка и другие симптомы после контакта с курами и воронами, выращиваемыми в его доме.
Однако ни один из близких контактов не был инфицирован. В комиссии заявили, что вариант вируса не способен эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низкий.
Штамм H3N8 ранее был обнаружен в других местах в мире у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 еще не сообщалось.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.93
Покупка 30.93Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное