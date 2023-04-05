В Китае заявили, что Си Цзиньпин не звонит Зеленскому, потому что "очень занят", а не потому, что он на стороне РФ
Лидер Китая Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "очень занят", но между странами частые контакты на более низком уровне
Об этом рассказал посол Китая в ЕС Фу Цун, пишет The New York Times .
"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу", - сказал он.
При этом дипломат заверил, что Китай не будет предоставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Также Фу Цун отметил, что Пекин не признает оккупированные Крым и Донбасс российскими.
- Ранее Financial Times писала, что в Китае не исключают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное