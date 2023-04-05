Об этом рассказал посол Китая в ЕС Фу Цун, пишет The New York Times .

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу", - сказал он.

При этом дипломат заверил, что Китай не будет предоставлять России оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем. Также Фу Цун отметил, что Пекин не признает оккупированные Крым и Донбасс российскими.