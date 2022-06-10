Об этом он сказал во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина.

"У НОАК (Народно-освободительной армии Китая, - ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться любой ценой и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил Фенхе.

По его словам, Тайвань – это КНР.

"Пекин разгромит любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины", - подытожил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb