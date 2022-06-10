В Китае заявили, что начнут войну, если Тайвань провозгласит независимость
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что государство начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость
Об этом он сказал во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина.
"У НОАК (Народно-освободительной армии Китая, - ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться любой ценой и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил Фенхе.
По его словам, Тайвань – это КНР.
"Пекин разгромит любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины", - подытожил министр.
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