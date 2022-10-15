В Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой

Об этом сообщил спикер Коммунистической партии Сунь Ели на пресс-конференции в Пекине.

"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - заявил он.

Он отметил, что Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня как последнее средство в вынужденных обстоятельствах, хотя мирное воссоединение является его первым выбором.

21 сентября лидер Китая Си Цзиньпин объявил, что народная освободительная армия КНР должна сфокусироваться на подготовке к участию в "настоящих боевых действиях". По данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

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