В Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой
Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, но приоритетом является мирное воссоединение с островом
Об этом сообщил спикер Коммунистической партии Сунь Ели на пресс-конференции в Пекине.
"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - заявил он.
Он отметил, что Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня как последнее средство в вынужденных обстоятельствах, хотя мирное воссоединение является его первым выбором.
- 21 сентября лидер Китая Си Цзиньпин объявил, что народная освободительная армия КНР должна сфокусироваться на подготовке к участию в "настоящих боевых действиях". По данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.
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