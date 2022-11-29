В Китае заявили, что крейсер США незаконно вторгся в воды КНР
Китай заявил, что принадлежащий США крейсер Chancellorsville незаконно вторгся в воды КНР у острова Спратли в Южнокитайском море
Об этом сообщает Reuters .
Китай заявляет, что США всерьез нарушили китайский суверенитет. Американские военные, в свою очередь, не согласны с заявлением КНР, и заявляют, что это "последняя в длинном ряде действий Китая по искажению законных морских операций США".
Отмечается, что американский крейсер недавно прошел через Тайваньскую пролив. В США утверждают, что крейсер вошел в воду согласно принципам свободного судоходства, закрепленным в международном праве.
"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право", - отмечается в заявлении военно-морских сил США.
Reuters отмечает, что Китай претендует на почти все Южнокитайское море и его воды стали одной из многих горячих точек в непростых отношениях между КНР и Соединенными Штатами.
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