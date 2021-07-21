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В Китае залило двенадцатимиллионный город Чжэнчжоу на Хуанхэ: метро затопило, погибли 12 человек

21 июля, 2021 среда
11:29
Мир

21 июля мощный ливень затопил провинцию Хэнань, в ее столице вода стояла по пояс, а в метро мегаполиса вода поднялась в вагоны

Об этом рассказывает Reuters .

Более 10 000 военных и спасателей в Китае ликвидируют последствия масштабного наводнения. В городе Чжэнчжоу жертвами сильных ливней стали 12 человек. Они утонули в затопленном поезде метро, когда подземные линии залила вода. Еще пятеро пассажиров получили травмы.

Прогноз погоды обещает увеличение количества дождей в Хэнани на ближайшие три дня.

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Городские власти Чжэнчжоу, города с более двенадцатимиллионным населением на берегу Хуанхэ, заявили, что 12 человек погибли в затопленной линии метро, тогда как более 500 эвакуировали в безопасное место.

Видео в соцсетях во вторник показало, как пассажиры ездят в метро по грудь в мутной воде, а станция метро превращается в большой бурный бассейн.

Из наиболее затопленных районов города эвакуированы 200 тыс. человек.


Китай
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