В Китае залило двенадцатимиллионный город Чжэнчжоу на Хуанхэ: метро затопило, погибли 12 человек

Об этом рассказывает Reuters .



Более 10 000 военных и спасателей в Китае ликвидируют последствия масштабного наводнения. В городе Чжэнчжоу жертвами сильных ливней стали 12 человек. Они утонули в затопленном поезде метро, когда подземные линии залила вода. Еще пятеро пассажиров получили травмы.



Прогноз погоды обещает увеличение количества дождей в Хэнани на ближайшие три дня.



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Городские власти Чжэнчжоу, города с более двенадцатимиллионным населением на берегу Хуанхэ, заявили, что 12 человек погибли в затопленной линии метро, тогда как более 500 эвакуировали в безопасное место.



Видео в соцсетях во вторник показало, как пассажиры ездят в метро по грудь в мутной воде, а станция метро превращается в большой бурный бассейн.



Из наиболее затопленных районов города эвакуированы 200 тыс. человек.



