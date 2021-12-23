В Китае закрыли на карантин 13-миллионный город после обнаружения более сотни случаев COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.



В четверг, 23 декабря, власти города Сиань объявили карантин после того, как во время второго раунда массового тестирования было обнаружено 127 случаев заражения COVID-19.



Издание отмечает, что ограничения вступили в действие чуть больше чем за месяц до установленной даты начала Зимних олимпийских игр в Пекине.



Всем 13 млн жителей Сианя запрещено покидать свои дома, за исключением покупок предметов первой необходимости через день или в чрезвычайных случаях. Сообщения с другими городами прекращены, за исключением исключительных обстоятельств, требующих официального разрешения. Также закрыты все предприятия, работа которых не жизненно необходима.



Эти ограничительные меры являются одними из самых строгих с тех пор, как власти Китая закрыли на карантин 11 млн жителей Ухани в начале 2020 года, где впервые был обнаружен вирус COVID-19.



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