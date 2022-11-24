Об этом передает Reuters со ссылкой на данные National Health Commission.

По данным китайских властей, среди обнаруженных медиками за прошедшие сутки, 23 ноября, 31 656 случаев заражения коронавирусом подавляющее большинство, 27 646, бессимптомны, тогда как только 4 010 случаев были симптоматическими.

Днем ранее было 29157 новых случаев. Из них 2719 симптоматических и 26438 бессимптомных инфекций, которые Китай считает отдельно.

Новые местные случаи заражения COVID-19 в Поднебесной являются самыми высокими из апрельского пика. Так, ранее максимальный прирост инфицированных в стране, 29411 случаев, регистрировали 14 апреля.

В настоящее время был зарегистрирован один летальный случай в результате коронавирусной болезни.

Всего в Китае количество погибших из-за COVID-19 уже достигло 5232 человек.

Напомним, 20 ноября Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 почти за 6 месяцев.

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