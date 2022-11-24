Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье В Китае зафиксирован рекордный прирост инфицированных на COVID-19

В Китае зафиксирован рекордный прирост инфицированных на COVID-19

24 ноября, 2022 четверг
05:37
Здоровье ковид

В Китае официально зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19 в день, 31656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране.

Об этом передает Reuters со ссылкой на данные National Health Commission.

По данным китайских властей, среди обнаруженных медиками за прошедшие сутки, 23 ноября, 31 656 случаев заражения коронавирусом подавляющее большинство, 27 646, бессимптомны, тогда как только 4 010 случаев были симптоматическими.

Днем ранее было 29157 новых случаев. Из них 2719 симптоматических и 26438 бессимптомных инфекций, которые Китай считает отдельно.

Новые местные случаи заражения COVID-19 в Поднебесной являются самыми высокими из апрельского пика. Так, ранее максимальный прирост инфицированных в стране, 29411 случаев, регистрировали 14 апреля.

В настоящее время был зарегистрирован один летальный случай в результате коронавирусной болезни.

Всего в Китае количество погибших из-за COVID-19 уже достигло 5232 человек.

  • Напомним, 20 ноября Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 почти за 6 месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
COVID-19
Читайте также:
22 ноября, 2022 вторник
Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
23 ноября, 2022 среда
Скандальный Львов договорился с ОПУ совместно сорвать реформу судебной системы
Київ
23 ноября, 2022 среда
РФ обстреляла Киев и область: что известно
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.78
    Покупка 39.78
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
24 ноября
06:30
ПВО безупречно справилось с массированным обстрелом россиян, - Игнат о ракетных ударах 23 ноября
06:20
Пригородные электрички выйдут на маршруты 24 ноября, однако частота курсирования может быть меньше, - УЗ
06:12
Украина хочет создать временный офис прокурора в Европе
05:58
Анналена Бербок
Германия выделяет еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса, вызванного агрессией РФ
05:47
Эммануель Макрон
Удары по инфраструктуре не должны оставаться безнаказанными, - Макрон об атаке РФ по Украине 23 ноября
05:10
Путину в вопросе войны в Украине все труднее балансировать между националистами и остальным населением, - ISW
04:42
В случае дальнейших поражений Россия может применить в Украине химическое оружие, в частности "Новичок", - Politico
04:15
Руслан Стефанчук
Теперь ожидаем такого решения от США, - Стефанчук о признании в Европарламенте РФ страной – спонсором терроризма
03:48
Совбез ООН
Россия в ООН обвинила в разрушении мирной инфраструктуры украинские ПВО и американские ракеты
03:21
В Эстонии намерены снести 244 советских монумента. 56 из них уже убрали
02:53
"В темноте, но #безвас": в Молдове запустили флешмоб после очередной атаки России на энергетику Украины
02:26
совбез ООН
ООН: обстрелы Россией гражданских объектов в Украине могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ должна отвечать за это
01:59
В России против чеченского лидера Ахмеда Закаева открыли дело за создание в Украине "батальона Ичкерии"
01:31
"Русский флот – бойся!": литовцы собрали средства на уже третий морской дрон для Украины
01:03
Зеленский рассказал о состоянии возобновления энергоснабжения в регионах
00:36
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
00:20
Обновлено
"Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО", - Зеленский на Совбезе ООН
2022, среда
23 ноября
23:53
Некоторые российские командиры знали и поощряли подчиненных к сексуальному насилию в Украине, – британский юрист
23:49
В течении 23 ноября Россия попала ракетами по трем жилым домам, погибли 10 человек, - МВД
23:13
Обновлено
Одесса
В Одесской области возобновили водо- и теплоснабжение
23:12
Белый дом
Почитая память умерших в результате Голодомора, Байден отметил стойкость украинского народа
22:36
"Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров": Блинкен прокомментировал ракетные обстрелы РФ
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Входящий в новый пакет военной помощи Украине от США. Колонка Сергея Згурца
22:22
Голодомор
В 60 городах мира пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора
22:14
Обновлено
Ракетный удар по Львовщине: 90% абонентов восстановили электроснабжение
22:08
OPINION
"Водный день" в оккупированной Макеевке
21:56
Польша предложила Германии передать системы ПВО Patriot Украине и разместить их у границы
21:51
"Мы говорим не о днях, а о часах": в ОП заверили в быстром восстановлении энергосистемы Украины
21:09
Обновлено
электроэнергиия
В Хмельницком после полного обесточивания через несколько часов вернули электричество половине потребителей
20:45
Молдова
"Пожелал молдовскому народу стойкости": Шмыгаль обсудил восстановление энергетических систем с премьером Гаврилицей
20:36
Залужный прокомментировал российские ракетные удары по Украине 23 ноября
20:20
Обновлено
РФ обстреляла Киев и область: что известно
20:17
Зеленский о ракетных ударах: РФ доказала миру, что ее справедливо признали спонсором терроризма
20:14
Совбез ООН обсудит массированный ракетный удар РФ по Украине
20:10
Обновлено
Из-за вражеских обстрелов задерживается ряд поездов Укрзализныци. Список
20:03
OPINION
После победы украинские ветераны рискуют стать наиболее уязвимой группой
19:50
МВФ
МВФ: мониторинговая программа для Украины согласована на уровне экспертов, в ближайшие недели ее рассмотрят директора Фонда
19:48
На Запорожье высока вероятность повторных ракетных ударов, - председатель ОВА
19:46
школа
Образовательный процесс в Киеве 24 ноября продолжится в смешанном формате, - Кличко
19:35
ВСУ с начала суток поразили районы скопления оккупантов и техники и позиции ЗРК
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV