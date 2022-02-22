В Китае выразили обеспокоенность из-за ухудшения ситуации в Украине и призывают к дипломатии
Китай озабочен "ухудшением" ситуации в Украине и призывает все стороны проявить сдержанность и разрешать разногласия путем диалога
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Reuters .
Глава МИД Китая подчеркнул, что необходимо уважать правомерные заботы о безопасности любой страны.
"Ситуация в Украине ухудшается. Китай снова призывает все стороны к сдержанности", - сказал Ван И.
В ходе разговора Блинкен подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии России.
Во вторник, 22 февраля, посольство Китая в Украине предостерегло своих граждан от въезда в нестабильные регионы, но не призвало их уехать из страны, как это делали многие другие государства.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
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