В Китае выразили "глубокую обеспокоенность" из-за событий в Израиле и призвали немедленно прекратить боевые действия
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что "глубоко озабочены" эскалацией между Израилем и Палестиной. Там призвали все стороны проявить сдержанность и прекратить боевые действия
Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.
"Китай глубоко озабочен текущей эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.
МИД Китая отметил, что рецидив конфликта еще раз свидетельствует о том, что длительный застой мирного процесса продолжаться не может. По их словам, основным выходом из конфликта является "реализация решения о двух государствах и создание независимого государства Палестина".
"Международное сообщество должно действовать с большей срочностью, активизировать свой вклад в палестинский вопрос, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти способ установить крепкий мир. Китай будет продолжать неустанно сотрудничать с международным сообществом для достижения этой цели", - .
События в Израиле: что известно
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.
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