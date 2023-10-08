В Китае выразили "глубокую обеспокоенность" из-за событий в Израиле и призвали немедленно прекратить боевые действия

Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

"Китай глубоко озабочен текущей эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.

МИД Китая отметил, что рецидив конфликта еще раз свидетельствует о том, что длительный застой мирного процесса продолжаться не может. По их словам, основным выходом из конфликта является "реализация решения о двух государствах и создание независимого государства Палестина".

"Международное сообщество должно действовать с большей срочностью, активизировать свой вклад в палестинский вопрос, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти способ установить крепкий мир. Китай будет продолжать неустанно сотрудничать с международным сообществом для достижения этой цели", - .

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

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