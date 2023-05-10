В Китае впервые арестовали мужчину, который создавал фейковые новости с помощью ChatGPT
Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая задержала мужчину, который создавал фейковые новости с помощью чат-бота ChatGPT и распространял их в китайских социальных сетях
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Сообщается, что мужчина по фамилии Хун использовал ChatGPT для создания новостей об аварии поезда с элементами, собранными из разных популярных новостей.
Сфабрикованная история, согласно которой девять человек погибли в результате наезда поезда в провинции Ганьсу 25 апреля привлекла внимание местных сотрудников службы кибербезопасности.
Они немедленно начали расследование и обнаружили, что в общей сложности 21 аккаунт на Baijiahao, платформе в стиле блога китайского гиганта поисковой системы Baidu, одновременно разместили различные версии по поводу происшествия.
В то время фейковая новость набрала более 15 000 кликов.
Полиция отследила все аккаунты и обнаружила, что новости размещены с серверов маркетинговой компании, зарегистрированной в городе Шэньчжэнь, на юге Китая. Сотрудник компании Хун был арестован и обвинен в провоцировании тревожности среди людей.
Это первый подобный случай с тех пор, как в январе вступили в силу первые в стране правила применения технологий дипфейков.
В правилах, направленных на стимулирование развития индустрии искусственного интеллекта и предотвращения неправомерного использования технологии, говорится, что синтетические видео и фотографии, сделанные с помощью технологии глубокого синтеза, широко известной как "дипфейк", должны быть четко определены. В противном случае общество может реагировать тревожностью.
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