Об этом сообщает телеканал CGTN.

Сообщается, что мужчина по фамилии Хун использовал ChatGPT для создания новостей об аварии поезда с элементами, собранными из разных популярных новостей.

Сфабрикованная история, согласно которой девять человек погибли в результате наезда поезда в провинции Ганьсу 25 апреля привлекла внимание местных сотрудников службы кибербезопасности.

Они немедленно начали расследование и обнаружили, что в общей сложности 21 аккаунт на Baijiahao, платформе в стиле блога китайского гиганта поисковой системы Baidu, одновременно разместили различные версии по поводу происшествия.

В то время фейковая новость набрала более 15 000 кликов.

Полиция отследила все аккаунты и обнаружила, что новости размещены с серверов маркетинговой компании, зарегистрированной в городе Шэньчжэнь, на юге Китая. Сотрудник компании Хун был арестован и обвинен в провоцировании тревожности среди людей.

Это первый подобный случай с тех пор, как в январе вступили в силу первые в стране правила применения технологий дипфейков.

В правилах, направленных на стимулирование развития индустрии искусственного интеллекта и предотвращения неправомерного использования технологии, говорится, что синтетические видео и фотографии, сделанные с помощью технологии глубокого синтеза, широко известной как "дипфейк", должны быть четко определены. В противном случае общество может реагировать тревожностью.