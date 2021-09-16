В Китае вакцинировали 1 млрд жителей
Китай завершил вакцинацию от COVID-19 более миллиарда человек (70% от населения страны)
Об этом сообщила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР, передает Bloomberg .
В стране сделали 2,16 млрд прививок, количество людей, которые завершили вакцинацию - 1,01 млрд человек.
Китай начал вакцинацию 10 месяцев назад. В стране есть семь различных вакцин от коронавируса, которые применяются для людей старше 12 лет.
В Пекине полностью вакцинированы 97% населения, в соседнем Тяньцзине - 80% жителей, в Шанхае - менее 80%.
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