В Китае вакцинировали 1 млрд жителей

Об этом сообщила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР, передает Bloomberg .

В стране сделали 2,16 млрд прививок, количество людей, которые завершили вакцинацию - 1,01 млрд человек.



Китай начал вакцинацию 10 месяцев назад. В стране есть семь различных вакцин от коронавируса, которые применяются для людей старше 12 лет.

В Пекине полностью вакцинированы 97% населения, в соседнем Тяньцзине - 80% жителей, в Шанхае - менее 80%.