В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения
Ночью 6 августа в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, в результате чего 21 человек получил ранение
Об этом информирует Xinhua .
В 02:33 в воскресенье в уезде Пинъюань города Тайчжоу восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5. По состоянию на 07:00 в результате землетрясения пострадал 21 человек.
Также в зоне землетрясения разрушены 126 зданий. Транспорт, связь и электроснабжение работают нормально, не обнаружены утечки на нефте- и газопроводов.
В то же время China Railway Beijing Group Co. отмечает, что более 20 поездов из Пекина, Тяньцизня и Цанчжоу были остановлены. Также приостановили работу около 30 поездов на скоростной железной дороге Шицзячжуан-Цзинань.
- 6 августа стало известно, что в Китае после природных катаклизмов, которые произошли в прошлом месяце, пострадали более 16 миллионов человек, из них 147 человек погибли или пропали без вести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное