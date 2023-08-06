В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения

Об этом информирует Xinhua .

В 02:33 в воскресенье в уезде Пинъюань города Тайчжоу восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5. По состоянию на 07:00 в результате землетрясения пострадал 21 человек.

Также в зоне землетрясения разрушены 126 зданий. Транспорт, связь и электроснабжение работают нормально, не обнаружены утечки на нефте- и газопроводов.

В то же время China Railway Beijing Group Co. отмечает, что более 20 поездов из Пекина, Тяньцизня и Цанчжоу были остановлены. Также приостановили работу около 30 поездов на скоростной железной дороге Шицзячжуан-Цзинань.