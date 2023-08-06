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В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей

6 августа, 2023 воскресенье
07:21
Мир Китай тайфун

В Китае после природных катаклизмов, которые произошли в прошлом месяце, пострадали более 16 миллионов человек, из них 147 человек погибли или пропали без вести

Об этом сообщает CGTN.

Как отмечает МЧС страны, в результате наводнений, тайфунов и геологических катаклизмов прямые экономические убытки составили более $5,7 млрд.

Помимо этого, стихия привела к разрушению 4300 жилых домов, серьезному повреждению 8400 зданий и незначительным повреждениям еще около 40 тысяч. В общей сложности с наиболее пострадавших территорий срочно переселено во временное жилье 703 тыс. человек.

От непогоды пострадало и около 3,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Северные регионы Китая, в частности Пекин, муниципалитет Тяньцзинь и провинция Хэбэй, потерпели наибольшее бедствие в прошлом месяце из-за мощного тайфуна "Доксури". В конце июля они стали жертвами сильных дождей и сильных ветров, которые привели к резкому росту уровня воды в 262 реках.

  • Также в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы.
Китай
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