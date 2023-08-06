Об этом сообщает CGTN.

Как отмечает МЧС страны, в результате наводнений, тайфунов и геологических катаклизмов прямые экономические убытки составили более $5,7 млрд.

Помимо этого, стихия привела к разрушению 4300 жилых домов, серьезному повреждению 8400 зданий и незначительным повреждениям еще около 40 тысяч. В общей сложности с наиболее пострадавших территорий срочно переселено во временное жилье 703 тыс. человек.

От непогоды пострадало и около 3,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Северные регионы Китая, в частности Пекин, муниципалитет Тяньцзинь и провинция Хэбэй, потерпели наибольшее бедствие в прошлом месяце из-за мощного тайфуна "Доксури". В конце июля они стали жертвами сильных дождей и сильных ветров, которые привели к резкому росту уровня воды в 262 реках.