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В Китае в результате аномальных дождей пострадали более 50 тысяч человек, 7 тысяч - эвакуировали

2 июля, 2023 воскресенье
07:29
Мир дождь

В центральных регионах Китая происходят очень сильные дожди - в провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что дожди поражают части Хунани с четверга, 29 июня. По данным местной метеорологической службы, в пятницу было зарегистрировано 137,4 миллиметра осадков в час. Показатель рекордный для этого региона за всю историю наблюдений.

Дождь нанес ущерб посевам на площади около 2900 гектаров. Также было повреждено более 1300 домов.

Согласно данным местной метеорологической службы, 30 июня в провинции Хунань было зарегистрировано наибольшее количество осадков в час – более 137 мм с начала метеорологических записей.

  • Из-за сильной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар погибли 98 человек, еще 400 находятся в больнице.
  • Также 27 июня сообщалось , что в США несколько недель держится рекордная температура воздуха, достигающая 50 градусов, на юге Техаса известно о гибели двух человек.
Китай
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