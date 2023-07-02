Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что дожди поражают части Хунани с четверга, 29 июня. По данным местной метеорологической службы, в пятницу было зарегистрировано 137,4 миллиметра осадков в час. Показатель рекордный для этого региона за всю историю наблюдений.

Дождь нанес ущерб посевам на площади около 2900 гектаров. Также было повреждено более 1300 домов.

Согласно данным местной метеорологической службы, 30 июня в провинции Хунань было зарегистрировано наибольшее количество осадков в час – более 137 мм с начала метеорологических записей.