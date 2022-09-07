English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика В Китае в последний момент отменили мероприятие посольства Украины по привлечению инвесторов, - Bloomberg

В Китае в последний момент отменили мероприятие посольства Украины по привлечению инвесторов, - Bloomberg

7 сентября, 2022 среда
17:46
Экономика

Китайская государственная ярмарка неожиданно отменила мероприятие, организованное посольством Украины для поиска инвесторов, что может стать сигналом о сближении Пекина с Москвой

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова анонимного украинского дипломата.

Мероприятие должно было состояться в рамках Международной ярмарки торговли и услуг на этой неделе. Ярмарка проходила с 31 августа по 5 сентября.

По словам украинского дипломата, выставка, поддерживаемая правительством КНР, внезапно отменила мероприятие, организованное Украиной, рекламировавшее инвестиционные возможности пострадавшей от войны страны.

Посольство Украины осталось крайне разочаровано действиями китайских властей, которые помешали им привлечь инвестиции, необходимые для послевоенного восстановления.

Информация о причинах этого решения не поступала, но украинские дипломаты опасаются, что Китай все больше сближается с Россией, развязавшей войну против их страны.

Официальные лица ярмарки не ответили на запрос о комментарии. На брифинге в среду в Пекине спикер МИД Китая Мао Нин сказала, что не знала о ситуации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Китай
Читайте также:
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
Борис Джонсон
5 сентября, 2022 понедельник
Джонсон отреагировал на избрание Трасс новым премьером Британии
Путін утилізатор
6 сентября, 2022 вторник
"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.24
    Продажа 40.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
18:25
Эксклюзив
Кира Рудык
Любое обновление оборонной промышленности должно идти рядом с возможностями защитить ее, - нардеп Рудык
18:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:11
Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина
18:11
На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российский танк и две вражеские БМП
17:54
Россия "градом" обстреляла двор в деревне в Запорожье. Три человека убиты
17:52
Добровольно стали "высокопоставленными чиновниками" на временно оккупированных территориях: разоблачены 6 коллаборантов
17:50
В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП
17:44
Венгрия
"Сведет насмарку вето Будапешта": Брюссель предполагает исключение Венгрии из закона о глобальной налоговой ставке, - Politico
17:36
В АРМА передали корпоративные права обществ, связанных с экс-нардепом Ковалевым
17:30
Эксклюзив
ВСУ могут оцепить россиян в Изюме и на Правобережье Херсонщины, - военный эксперт Коваленко
17:19
Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине
17:15
Украинская полиция за сутки зафиксировала 11 военных преступлений России и разоблачила 23 коллаборанта
17:14
Обновлено
Пожар возле вокзала в Борисполе ликвидирован
17:07
Эрдоган уехал в турне на Балканы. Посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию
17:06
У оккупантов нет возможности даже симитировать "референдум" на Херсонщине, - разведка
16:51
Пентагон
США готовят план поддержки украинской армии в долгосрочной перспективе - CNN
16:47
Пограничники показали, как в Черниговской области сбили вражеский дрон с записями позиций РФ
16:41
"Российское государство занимается ядерным терроризмом": Верещук призвала эвакуироваться жителей временно оккупированных территорий вблизи ЗАЭС
16:40
Залужный предположил, что Россия может снова атаковать Киев
16:30
Украинские десантники показали, как сбили два российских штурмовика Су-25
16:29
Зеленский наградил разведчиков в день их профессионального праздника
16:20
Эксклюзив
Россия проиграла энергетическую войну с Западом, - экс-министр топлива и энергетики Украины Плачков
16:19
Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму
16:16
Бердянская колония и школа в Херсонской области стали очередными пунктами "фильтрации" оккупантов, - омбудсмен Лубинец
16:01
Лиз Трасс
"С радостью принимаю приглашение": Лиз Трасс готова в скором времени посетить Украину
15:56
"За свободу мысли": украинский народ и Зеленского номинировали на премию Сахарова
15:40
Букеровская премия объявила краткий список произведений, претендующих на награду в 2022 году
15:40
"Промежутки между провокациями становятся все короче": мэр Энергодара о новых обстрелах города
15:34
ВСУ показали, как из "бука" сбили российский ударный вертолет на Херсонщине
15:32
Эксклюзив
Оккупанты погибают в промышленных масштабах на украинской земле, - офицер ВСУ Прозапас
15:27
В Польше не исключают войну с Россией в ближайшие годы
15:24
Эксклюзив
Россияне в Курахово разрушили школу и ударили по промышленному объекту, - представитель Донецкой ОВА Игнатченко
15:17
Эксклюзив
Мобилизация не поможет России. У Путина нечем усилить армию, - генерал-майор СБУ Ягун
15:17
Обновлено
Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди
15:15
Рада приняла новую редакцию закона о НАБУ. Реакция депутатов и антикоррупционеров
15:13
Обновлено
Добровольный военный учет женщин был отложен. Подробности
15:04
Иностранные справки об обучении школьников за границей будут действительны в Украине - МОН
15:04
Украина нанесла по оккупантам более 2,4 тыс. групповых авиаударов за время полномасштабного вторжения РФ
15:02
"Росгвардия занимается безопасностью": Путин признал присутствие российских войск на ЗАЭС
14:57
Украинский благотворительный NFT-проект объявил конкурс работ о полномасштабном вторжении России в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV