Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова анонимного украинского дипломата.

Мероприятие должно было состояться в рамках Международной ярмарки торговли и услуг на этой неделе. Ярмарка проходила с 31 августа по 5 сентября.

По словам украинского дипломата, выставка, поддерживаемая правительством КНР, внезапно отменила мероприятие, организованное Украиной, рекламировавшее инвестиционные возможности пострадавшей от войны страны.

Посольство Украины осталось крайне разочаровано действиями китайских властей, которые помешали им привлечь инвестиции, необходимые для послевоенного восстановления.

Информация о причинах этого решения не поступала, но украинские дипломаты опасаются, что Китай все больше сближается с Россией, развязавшей войну против их страны.

Официальные лица ярмарки не ответили на запрос о комментарии. На брифинге в среду в Пекине спикер МИД Китая Мао Нин сказала, что не знала о ситуации.

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