В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина, - BBC
В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, митингующие требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая, чтобы выступить против правительственных мер по борьбе с наводнением, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".
В BBC подчеркнули, что подобные лозунги непривычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства может завершиться тюрьмой. В комментарии изданию один из протестующих рассказал, что был "шокирован и взволнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай столь масштабных акций в Китае.
"Правительство, похоже, сильно недооценило недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и дальше", - говорится в материале.
Как отмечает BBC, в ходе протестов были и столкновения с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двоих других обрызгали перечным аэрозолем.
- 26 ноября в самом густонаселенном городе Китая Шанхае начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. СМИ сообщили, что протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений. CNBC отмечает, что китайские власти отрицают это. Пожар вызвал волну общественного неповиновения, беспрецедентную для материкового Китая с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
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