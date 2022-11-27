Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая, чтобы выступить против правительственных мер по борьбе с наводнением, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

В BBC подчеркнули, что подобные лозунги непривычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства может завершиться тюрьмой. В комментарии изданию один из протестующих рассказал, что был "шокирован и взволнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай столь масштабных акций в Китае.

"Правительство, похоже, сильно недооценило недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и дальше", - говорится в материале.

Как отмечает BBC, в ходе протестов были и столкновения с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двоих других обрызгали перечным аэрозолем.

26 ноября в самом густонаселенном городе Китая Шанхае начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. СМИ сообщили, что протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений. CNBC отмечает, что китайские власти отрицают это. Пожар вызвал волну общественного неповиновения, беспрецедентную для материкового Китая с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb