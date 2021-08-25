В Китае школьники будут изучать предмет "Мысли Си Цзиньпина"
Культ личности китайского вождя Си Цзиньпина будут навязывать от начальной школы до университетов
Об этом сообщает ВВС .
Китай внесет политическую идеологию президента КНР в свою национальную учебную программу.
"Мысль Си Цзиньпина" поможет "подросткам усвоить марксистские убеждения", - говорится в новых указаниях Министерства образования КНР.
Идеология будет интегрирована от начальной школы до университета. Это последние попытки господина Си закрепить роль правящей Коммунистической партии Китая в различных сферах общества, отметили в ВВС.
В своем заявлении Минобразования страны заявило, что цель - "вырастить строителей и преемников социализма с всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основой".
Руководящие принципы включают трудовое образование "для воспитания их трудолюбивого духа" и образование по вопросам национальной безопасности.
В 2018 году высший орган Китая закрепил в Конституции "Мысли Си Цзиньпина".
С тех пор предмет был внедрен в некоторых университетах и среди молодежных политических организаций, которые проводят внеклассные мероприятия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное