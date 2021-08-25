В Китае школьники будут изучать предмет "Мысли Си Цзиньпина"

Об этом сообщает ВВС .



Китай внесет политическую идеологию президента КНР в свою национальную учебную программу.



"Мысль Си Цзиньпина" поможет "подросткам усвоить марксистские убеждения", - говорится в новых указаниях Министерства образования КНР.



Идеология будет интегрирована от начальной школы до университета. Это последние попытки господина Си закрепить роль правящей Коммунистической партии Китая в различных сферах общества, отметили в ВВС.



В своем заявлении Минобразования страны заявило, что цель - "вырастить строителей и преемников социализма с всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основой".



Руководящие принципы включают трудовое образование "для воспитания их трудолюбивого духа" и образование по вопросам национальной безопасности.



В 2018 году высший орган Китая закрепил в Конституции "Мысли Си Цзиньпина".



С тех пор предмет был внедрен в некоторых университетах и среди молодежных политических организаций, которые проводят внеклассные мероприятия.

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