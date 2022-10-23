В Китае сформировалась четко выраженная коммунистическая диктатура, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я не думаю, что у Китая есть силы, которые борются против власти. Там нет формирования активного оппозиционного движения. Я думаю, что до такого Китаю еще очень далеко. Очевидно, что Си Цзиньпин будет ядром политической системы и Коммунистической партии Китая", - объяснил Огрызко.

Дипломат считает, что в Китае сформировалась диктатура во главе с Си Цзиньпином.

"Си Цзиньпин будет формировать линию политической системы Китая, а все остальные будут ее поддерживать. Это значит, что в Китае сформировалась неограниченная монархия, которая будет выполнять все решения их лидера. Все остальное исчезает само собой. И итоги съезда Коммунистической партии Китая для меня достаточно очевидны. В частности, в Китае четко сформировалась коммунистическая диктатура", - добавил он.

22 октября Коммунистическая партия Китая на своем 20-м съезде утвердила Си Цзиньпина на третий пятилетний срок пребывания в должности генерального секретаря Компартии

22 октября стало известно, что Китай осудил санкции ЕС против Ирана.

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