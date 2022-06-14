В Китае разрешили применять армию в "невоенных" операциях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Free Asia .

По версии издания, это вызывает опасение, что Китай готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", которая не классифицируется как война.

Тайвань никогда не являлся частью КНР, но Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории.

Директива вступает в силу 15 июня.

"Она в основном системно регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу проведения военных операций без войны", - говорится в сообщении.

Среди целей документа – поддержка суверенитета, региональной стабильности и регулирования организации и проведения невоенных военных операций.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.