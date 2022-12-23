В Китае разрабатывают спутники, которые можно складывать штабелями в ракету
Китайская компания GalaxySpace ускоряет исследования и разработку спутников с плоскими панелями, которые можно в большом количестве отправлять в космос с целью создания созвездия спутникового интернета
Об этом сообщает издание Xinhua .
Известно, что в GalaxySpace заявили, что такая конструкция позволяет десятки спутников складывать друг на друга как персональные планшеты и запускать их одновременно на одной ракете-носителе на орбиту.
Это может значительно повысить эффективность использования ракеты-носителя и сократить период создания в космосе созвездия спутникового Интернета.
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Кроме того, отмечается, что каждый спутник может нести гибкое солнечное крыло, отличающееся небольшим размером, легким весом и модульностью, чтобы сэкономить массу и затраты на их запуск.
Добавляется также, что если все пойдет по плану, то компания ожидает, что уже в следующем году будут осуществлены первые запуски этих штабелированных спутников.
- 29 октября стало известно, что Китайзапустил в космос новый экспериментальный спутник.
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