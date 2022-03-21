В Китае разбился пассажирский самолет со 133 лицами на борту
В Китае потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines со 133 лицами на борту
Об этом сообщает CGTN.
Самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Отмечается, что на борту было 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место аварии прибыли спасатели. В результате падения возник лесной пожар.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное