В Китае разбился пассажирский самолет со 133 лицами на борту

Об этом сообщает CGTN.

Самолет разбился в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Отмечается, что на борту было 133 человека, об их судьбе пока ничего неизвестно. На место аварии прибыли спасатели. В результате падения возник лесной пожар.

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