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В Китае растут сомнения относительно данных о больных COVID-19: Пекин обнародовал первые несколько недель летальные случаи

19 декабря, 2022 понедельник
12:59
Мир Пекин COVID

После нарастающих сомнений относительно данных о количестве больных COVID-19, после ослабления карантина, Пекин обнародовал первые несколько недель летальные случаи

Об этом информирует Reuters .

"В понедельник Китай сообщил о первой за несколько недель смерти от COVID-19 на фоне нарастающих сомнений относительно того, охватывают ли официальные подсчеты полное количество заболеваний, которые распространяются по городам после того, как правительство ослабило строгий антивирусный контроль", - пишет издание.

Впервые с 3 декабря в Китае сообщили о двух смертях от коронавируса. До этого Пекин объявил об отмене карантина. Издание пишет, что в основном ограничения сдерживали вирус в течение трех лет, однако спровоцировали протесты в ноябре.

Сейчас количество летальных исходов в стране до 5237, а новых больных – 1995, по сравнению с 2097 днем ​​раньше.

Reuters пишет, что их журналисты стали свидетелями того, как катафалки выстроились у специального крематория COVID-19 в Пекине, а работники в защитных костюмах перевозили мертвых внутрь заведения. Доподлинно неизвестно, были ли эти смерти вызваны именно коронавирусом.

В китайских соцсетях пользователи начали комментировать новые данные: "Какой смысл в неполной статистике?", "Разве это не обман общественности?"

"Официально Китай пострадал лишь от 5237 смертей, связанных с COVID, во время пандемии, включая последние два летальных исхода, что составляет мизерную долю от 1,4 миллиарда населения страны", - пишет издание.

Эксперты заявили, что Китай может заплатить цену за принятие таких строгих мер по защите населения, которое сейчас не имеет естественного иммунитета к COVID-19 и имеет низкий уровень вакцинации среди пожилых людей. Некоторые опасаются, что в ближайшие месяцы количество смертей может превысить 1,5 миллиона.

К тому же, в пятницу китайское информационное издание Caixin сообщило, что два журналиста государственных СМИ умерли после заражения COVID, а затем в субботу также скончался 23-летний студент-медик. Пока не было понятно, какие из этих смертей были включены в официальное количество погибших.

"(Официальная, - ред.) цифра явно заниженное количество смертей от COVID", - сказал специалист по глобальному здравоохранению в аналитическом центре США Council on Foreign Relations Яньчжун Хуанг.

  • В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
  • Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
  • 1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
  • В ноябре 2022 года экспорт и импорт Китая снизился быстрыми темпами за последние 2,5 года. На это повлияла эпидемия COVID-19, низкий спрос и снижение стоимости недвижимости в КНР.

 

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