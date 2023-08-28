Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы

"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы

28 августа, 2023 понедельник
09:27
Мир

Япония выразила обеспокоенность в связи с преследованием своих граждан со стороны китайцев после начала утечки очищенной радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима на прошлой неделе, заявив, что это "крайне досадно"

Об этом сообщило издание Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет продолжать призывать Китай предоставить "точную информацию" о безопасности воды, очищенной с помощью процесса, способного удалить большинство радионуклидов, кроме трития.

В Китае растут антияпонские настроения после того, как в четверг начался сброс воды из разрушенного ядерного комплекса в море. Появились сообщения о назойливых телефонных звонках, которые, как считают, происходят из Китая, а также призывы в Интернете бойкотировать японские товары.

Отметив, что Токио знает, что многие китайские потребители избегают покупки японских товаров, а также отменили свои поездки в страну, Мацуно сказал, что правительство попросит Пекин призвать своих граждан к "спокойным действиям".

Но Мацуно также добавил, что японская экономика вряд ли пострадает от кампании бойкота. Он также пообещал принять все возможные меры для обеспечения безопасности японских граждан, находящихся в Китае.

Тем временем глава младшего коалиционного партнера руководящей Либерально-демократической партии отложил поездку в Китай. Мацуно заявил, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды предоставит помощь в переносе тура на "подходящее время".

Глава Коммунистической партии Японии Нацуо Ямагути планировал посетить Китай на три дня, начиная с понедельника, но коммунистическое руководство страны заявило партии, известной своими тесными связями с Пекином, что "это не самое лучшее время, учитывая текущую ситуацию".

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

Китай
Япония
Читайте также:
26 августа, 2023 суббота
После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев
26 августа, 2023 суббота
Беларусь обвинила Украину в новой провокации на границе
26 августа, 2023 суббота
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.62
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 42.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
28 августа
09:28
Обновлено
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
09:17
Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины
09:03
Обновлено
Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: двое погибших, ранены
09:00
Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты
08:41
Воздушные силы уничтожили 2 "калибра" и 2 авиаракета Х-59
08:33
луна
Жители Земли смогут увидеть второй за август супермесяц
08:20
Обновлено
Потери России за сутки войны: 490 солдат, 8 боевых бронемашин и 4 крылатых ракеты
08:18
Ученые провели самые большие за последние 50 лет поиски лохнесского чудовища: стремятся вдохновить новое поколение охотников на исследования
08:18
В Индии произошел взрыв на нелегальной фабрике петард: погибли 7 человек
08:04
OPINION
О двуликости "русских либералов"
07:59
Эксклюзив
"Снарядный голод становится привычным": Гуменюк о потерях врага на южном направлении
07:55
OPINION
Николай Княжицкий
Ростислав Держипильский – выдающийся режиссер и театральный менеджер
07:44
Индийская миссия направила первые данные о температурном профиле южного полюса Луны
07:40
В Китае из-за сильных ливней эвакуировали более 3 тысяч человек
07:22
Миссия NASA Crew-7 с четырьмя космонавтами успешно прибыла на Международную космическую станцию
07:10
В школах Франции решили запретить ношение мусульманской одежды
06:34
В Донецкой ОВА сказали, сколько детей остаются в прифронтовых районах области
06:23
ЧВК Вагнера
ISW: Минобороны РФ, вероятно, больше заинтересовано в расформировании ЧВК Вагнера, чем Путин
05:55
Россияне обвинили Украину в атаке дронов на Московскую и Брянскую области
01:00
Эксклюзив
Сергей Плохий
С готовыми к диалогу россиянами нужно разговаривать, это не "зрада", – историк Сергей Плохий
00:55
Армия РФ 22 раза обстреляла приграничье Сумщины: били из артиллерии, минометов и сбрасывали мины
00:40
В Румынии проверят все заправки после взрывов АЗС
00:17
Эксклюзив
У Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"
Воспроизведение воспоминаний: у Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"
00:16
Россияне вывели ракетоноситель на боевое дежурство в Черное море, общий залп – до 8 "калибров"
00:00
В течение суток более 100 нелегалов пытались пересечь границу Польши с Беларусью
2023, воскресенье
27 августа
23:27
На севере Донецка слышны звуки артиллерии, - росСМИ
23:21
Продолжительная война возможна по примеру Израиля, - Зеленский
23:15
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 складов боеприпасов и 32 военной техники врага
23:02
Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту
22:25
Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории
22:20
Эксклюзив
Сергей Плохий
События 2022-2023 годов дали примеры героизма, которых не знала украинская история, - профессор Плохий
22:08
Россияне заселяют свои семьи в захваченные дома на оккупированных территориях, - ЦНС
21:50
Эксклюзив
Константин Жеваго
Государство должно давать гарантии инвесторам, а не продолжать давление на бизнес, – предприниматель Жеваго
21:46
Обновлено
"Ворскла" победила "Черноморец": результаты и расписание всех матчей 5-го тура УПЛ"
21:33
Путин приказал наемникам ЧВК Вагнера подписать присягу на верность РФ
21:01
Выборы во время войны: Зеленский назвал 4 главных условия
20:53
Эксклюзив
Военный эксперт Коваленко объяснил, почему россиянам не удастся прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении
20:42
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что возле ее дома второй раз за неделю упал дрон
20:25
Зеленский анонсировал новые заседания Ставки: о чем будут говорить
20:15
В Киеве открыли Музей украинской грамзаписи
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV