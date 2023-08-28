"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы
Япония выразила обеспокоенность в связи с преследованием своих граждан со стороны китайцев после начала утечки очищенной радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима на прошлой неделе, заявив, что это "крайне досадно"
Об этом сообщило издание Kyodo.
Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет продолжать призывать Китай предоставить "точную информацию" о безопасности воды, очищенной с помощью процесса, способного удалить большинство радионуклидов, кроме трития.
В Китае растут антияпонские настроения после того, как в четверг начался сброс воды из разрушенного ядерного комплекса в море. Появились сообщения о назойливых телефонных звонках, которые, как считают, происходят из Китая, а также призывы в Интернете бойкотировать японские товары.
Отметив, что Токио знает, что многие китайские потребители избегают покупки японских товаров, а также отменили свои поездки в страну, Мацуно сказал, что правительство попросит Пекин призвать своих граждан к "спокойным действиям".
Но Мацуно также добавил, что японская экономика вряд ли пострадает от кампании бойкота. Он также пообещал принять все возможные меры для обеспечения безопасности японских граждан, находящихся в Китае.
Тем временем глава младшего коалиционного партнера руководящей Либерально-демократической партии отложил поездку в Китай. Мацуно заявил, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды предоставит помощь в переносе тура на "подходящее время".
Глава Коммунистической партии Японии Нацуо Ямагути планировал посетить Китай на три дня, начиная с понедельника, но коммунистическое руководство страны заявило партии, известной своими тесными связями с Пекином, что "это не самое лучшее время, учитывая текущую ситуацию".
Что предшествовало
На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.
TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.
8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.
7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.
22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.
Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.
24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.
26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.
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