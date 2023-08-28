"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы

Об этом сообщило издание Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет продолжать призывать Китай предоставить "точную информацию" о безопасности воды, очищенной с помощью процесса, способного удалить большинство радионуклидов, кроме трития.

В Китае растут антияпонские настроения после того, как в четверг начался сброс воды из разрушенного ядерного комплекса в море. Появились сообщения о назойливых телефонных звонках, которые, как считают, происходят из Китая, а также призывы в Интернете бойкотировать японские товары.

Отметив, что Токио знает, что многие китайские потребители избегают покупки японских товаров, а также отменили свои поездки в страну, Мацуно сказал, что правительство попросит Пекин призвать своих граждан к "спокойным действиям".

Но Мацуно также добавил, что японская экономика вряд ли пострадает от кампании бойкота. Он также пообещал принять все возможные меры для обеспечения безопасности японских граждан, находящихся в Китае.

Тем временем глава младшего коалиционного партнера руководящей Либерально-демократической партии отложил поездку в Китай. Мацуно заявил, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды предоставит помощь в переносе тура на "подходящее время".

Глава Коммунистической партии Японии Нацуо Ямагути планировал посетить Китай на три дня, начиная с понедельника, но коммунистическое руководство страны заявило партии, известной своими тесными связями с Пекином, что "это не самое лучшее время, учитывая текущую ситуацию".

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.