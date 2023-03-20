В Китае прокомментировали выданный Гаагским судом ордер на арест Путина
В Китае считают, что Международный уголовный суд, издавший ордер на арест президента России Владимира Путина, должен занять "справедливую позицию"
Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, передает Sky News .
"Китай будет продолжать играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и играть конструктивную роль в мирных переговорах", - сказал Вэньбинь журналистам.
Следует отметить, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным. Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне на Украине и пути обхода санкций.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
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