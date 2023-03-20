В Китае прокомментировали выданный Гаагским судом ордер на арест Путина

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, передает Sky News .

"Китай будет продолжать играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и играть конструктивную роль в мирных переговорах", - сказал Вэньбинь журналистам.

Следует отметить, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным. Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне на Украине и пути обхода санкций.