В Китае произошло землетрясение, которое унесло жизни 21 человека и спровоцировало оползни

Об этом сообщает AP.

Толчок произошел в горной местности, в округе Лудинг, вскоре после полудня, сообщил Китайский центр землетрясений.

Сычуань, расположенный на краю Тибетского плато, где сталкиваются тектонические плиты, регулярно страдает от землетрясений. Два землетрясения в июне унесли жизни по меньшей мере четырех человек.

Кроме погибших, власти сообщили о падении камней и почвы со склонов гор, что повлекло повреждение домов и перебои с электроснабжением, сообщила государственная телекомпания CCTV. Один оползень перекрыл сельскую трассу, засыпав ее камнями, сообщили в МЧС.

В Чэнду, в 200 километрах от эпицентра, дрогнули здания. Жительница Цзян Даньли сказала, что она пять минут пряталась под столом в своей квартире на 31 этаже. Многие ее соседи бросились вниз, опасаясь толчков.

"В июне было сильное землетрясение, но это было не очень страшно. На этот раз мне было очень страшно, потому что я живу на высоком этаже, и от тряски у меня закружилась голова", — рассказала она Associated Press.

Землетрясение произошло после волны жары и засухи, которые привели к нехватке воды и отключениям электроэнергии из-за зависимости Сычуаня от гидроэнергетики. Это произошло в дополнение к последнему масштабному карантину согласно строгой политике Китая в вопросе "нулевого распространения COVID".

Геологическая служба США зафиксировала в понедельник землетрясение магнитудой 6,6 на относительно небольшой глубине 10 км.

Самым смертоносным землетрясением в Китае за последние годы было землетрясение магнитудой 7,9 в 2008 году, которое унесло жизни почти 90 000 человек в Сычуане. Толчок разрушил города, школы и сельские общины за пределами Чэнду, что привело к многолетним усилиям по восстановлению более устойчивых материалов.

Напомним, землетрясение на северо-востоке Афганистана унесло жизни по меньшей мере восьми человек утром в понедельник, и количество жертв может возрасти

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