В Китае прогнозируют новые волны COVID-19 каждые 6 месяцев
В Китае новые волны заражения COVID-19 прогнозируют каждые шесть месяцев. Но учёные предупреждают, что волны инфекции несут риск появления новых вариантов
Об этом сообщает эпидемиолог из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона в Сиэтле Али Макдад, пишет Nature Communications .
"К сожалению, новая реальность с этим вирусом - мы будем иметь повторные инфекции. Боимся, что этот вирус создаст новый вариант, который сможет конкурировать с нынешним и более серьезным", - сказал ученый.
Отмечается, что нынешний всплеск коронавируса вызван высокоинфекционным Omicron под названием XBB.1.5, впервые обнаруженным в Индии в августе 2022 года.
По словам врача Наншана Чжуна, еженедельно COVID-19 могут болеть до 65 миллионов человек.
Известно, что это первая большая волна повторного заражения в Китае после того, как в декабре 2022 центральное правительство отменило все меры контроля COVID-19, что спровоцировало широкомасштабную вспышку Omicron.
Чжун также сообщил, что Китай вакцинировал более 90% своего населения, а вспышка в декабре заразила по меньшей мере 85% людей. К тому же, XBB (Omicron) может избежать защиты от вакцин и предыдущих инфекций.
"Как только он попадает в популяцию, XBB распространяется и становится преобладающим вариантом гораздо быстрее других вариантов", - отметила эпидемиолог из Бостонского университета в Массачусетсе Кайоко Шиода.
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