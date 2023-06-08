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В Китае прогнозируют новые волны COVID-19 каждые 6 месяцев

8 июня, 2023 четверг
06:39
Наука

В Китае новые волны заражения COVID-19 прогнозируют каждые шесть месяцев. Но учёные предупреждают, что волны инфекции несут риск появления новых вариантов

Об этом сообщает эпидемиолог из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона в Сиэтле Али Макдад, пишет Nature Communications .

"К сожалению, новая реальность с этим вирусом - мы будем иметь повторные инфекции. Боимся, что этот вирус создаст новый вариант, который сможет конкурировать с нынешним и более серьезным", - сказал ученый.

Отмечается, что нынешний всплеск коронавируса вызван высокоинфекционным Omicron под названием XBB.1.5, впервые обнаруженным в Индии в августе 2022 года.

По словам врача Наншана Чжуна, еженедельно COVID-19 могут болеть до 65 миллионов человек.

Известно, что это первая большая волна повторного заражения в Китае после того, как в декабре 2022 центральное правительство отменило все меры контроля COVID-19, что спровоцировало широкомасштабную вспышку Omicron.

Чжун также сообщил, что Китай вакцинировал более 90% своего населения, а вспышка в декабре заразила по меньшей мере 85% людей. К тому же, XBB (Omicron) может избежать защиты от вакцин и предыдущих инфекций.

"Как только он попадает в популяцию, XBB распространяется и становится преобладающим вариантом гораздо быстрее других вариантов", - отметила эпидемиолог из Бостонского университета в Массачусетсе Кайоко Шиода.

  • 11 апреля стало известно, что Байден подписал закон , отменяющий режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад в связи с распространением COVID-19.
  • А с 29 апреля в Китай можно было попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса, страна больше не требует ПЦР-теста.
  • Япония с 29 апреля также упразднила ограничения на пересечение границы, введенные в связи с вирусом COVID-19.
  • 5 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис объявил о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19.
  • Тем временем в Украине Кабинет Министров продлил карантин на всей территории страны до 30 июня – из-за недостаточного уровня иммунизации населения. Пока неизвестно, отменят ли его раньше. Однако, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, идет подготовка для завершения карантина.
Мир
Китай
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COVID-19
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