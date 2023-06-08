В Китае прогнозируют новые волны COVID-19 каждые 6 месяцев

Об этом сообщает эпидемиолог из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона в Сиэтле Али Макдад, пишет Nature Communications .

"К сожалению, новая реальность с этим вирусом - мы будем иметь повторные инфекции. Боимся, что этот вирус создаст новый вариант, который сможет конкурировать с нынешним и более серьезным", - сказал ученый.

Отмечается, что нынешний всплеск коронавируса вызван высокоинфекционным Omicron под названием XBB.1.5, впервые обнаруженным в Индии в августе 2022 года.

По словам врача Наншана Чжуна, еженедельно COVID-19 могут болеть до 65 миллионов человек.

Известно, что это первая большая волна повторного заражения в Китае после того, как в декабре 2022 центральное правительство отменило все меры контроля COVID-19, что спровоцировало широкомасштабную вспышку Omicron.

Чжун также сообщил, что Китай вакцинировал более 90% своего населения, а вспышка в декабре заразила по меньшей мере 85% людей. К тому же, XBB (Omicron) может избежать защиты от вакцин и предыдущих инфекций.

"Как только он попадает в популяцию, XBB распространяется и становится преобладающим вариантом гораздо быстрее других вариантов", - отметила эпидемиолог из Бостонского университета в Массачусетсе Кайоко Шиода.