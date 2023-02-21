Об этом передает Reuters .

"Китай глубоко озабочен эскалацией конфликта в Украине и это может выйти из-под контроля. Мы призываем определенные страны немедленно прекратить разжигать огонь, прекратить перекладывать вину на Китай и прекратить рекламировать "сегодня Украина, завтра – Тайвань", – добавил Цинь Ган.

Он также отметил, что страна "не принимает гегемонию в какой-либо форме и против какого-либо иностранного вмешательства в дела Китая".