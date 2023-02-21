В Китае призвали "определенные страны" прекратить "разжигать огонь" и проводить параллели между Украиной и Тайванем
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал некоторые страны "прекратить проводить параллели между Украиной и Тайванем"
Об этом передает Reuters .
"Китай глубоко озабочен эскалацией конфликта в Украине и это может выйти из-под контроля. Мы призываем определенные страны немедленно прекратить разжигать огонь, прекратить перекладывать вину на Китай и прекратить рекламировать "сегодня Украина, завтра – Тайвань", – добавил Цинь Ган.
Он также отметил, что страна "не принимает гегемонию в какой-либо форме и против какого-либо иностранного вмешательства в дела Китая".
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван I , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Впоследствии Соединенные Штаты предостерегли Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи, ведь это пересечет "красную линию".
- 20 февраля спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США не должны указывать стране, какие у нее должны быть отношения с Россией, и раскритиковал заявление о возможной поставке КНР оружия в РФ .
- А украинский президент Владимир Зеленский заявил о риске мировой войны , если Китай поддержит Россию в войне с Украиной.
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