В Китае призвали бойкотировать KFC из-за успешной рекламной акции с игрушками
Китайская ассоциация потребителей (CCA) призвала людей бойкотировать американскую сеть фастфуда KFC из-за ее успешной акции с игрушками от Pop Mart
Об этом сообщает BBC.
В честь 35-летия открытия первого своего заведения в Китае KFC запустила акцию с таинственными коробочками, в которых с едой идут куклы Dimoo. При этом клиент не знает, какая кукла будет в его наборе. Акция оказалась очень популярной, поэтому люди начали массово скупать наборы, выбрасывая еду.
CCA обвинила KFC в использовании приемов, побуждающих потребителей к иррациональным и чрезмерным покупкам, что «противоречит» китайским нормам. В ассоциации рассказали о случаях, когда один клиент ради игрушек потратил более $1 600, купив за раз больше 100 наборов, а другие клиенты платили посторонним людям, чтобы те купили им наборы.
Бойкот ассоциации связан с правительственной кампанией по борьбе с выбросом продуктов, запущенной в 2020 году по инициативе президента Си Цзиньпина. KFC и Pop Mart на бойкот пока не отреагировали.
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