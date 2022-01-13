В Китае призвали бойкотировать KFC из-за успешной рекламной акции с игрушками

Об этом сообщает BBC.



В честь 35-летия открытия первого своего заведения в Китае KFC запустила акцию с таинственными коробочками, в которых с едой идут куклы Dimoo. При этом клиент не знает, какая кукла будет в его наборе. Акция оказалась очень популярной, поэтому люди начали массово скупать наборы, выбрасывая еду.



CCA обвинила KFC в использовании приемов, побуждающих потребителей к иррациональным и чрезмерным покупкам, что «противоречит» китайским нормам. В ассоциации рассказали о случаях, когда один клиент ради игрушек потратил более $1 600, купив за раз больше 100 наборов, а другие клиенты платили посторонним людям, чтобы те купили им наборы.



Бойкот ассоциации связан с правительственной кампанией по борьбе с выбросом продуктов, запущенной в 2020 году по инициативе президента Си Цзиньпина. KFC и Pop Mart на бойкот пока не отреагировали.

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