Ее презентовали на одной из выставочных площадок 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022, которая проходит в городе Чжухай, сообщает Синьхуа.

Взлетная масса "Чанчжэн-9" составляет 2,1 тыс. тонн, а длина - 90 метров. Сама же ракета способна поднимать 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.

В 2027 году предстоит первая пилотируемая миссия, которую осуществят с помощью этой ракеты.

Еще одну модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью также продемонстрировали на выставке. Она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля – Луну до 50 тонн полезной перегрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.

Такая ракета-носитель еще в стадии разработки, однако ее запуск запланирован на 2030 год.

Ранее Китай представил созданный в стране военный беспилотный летательный аппарат, дальность действия которого, по оценкам, составляет более 10 тыс. км.

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