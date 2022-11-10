В Китае представили ракету нового поколения для посадки на Луну
Китайские власти показали модель пилотируемой ракеты следующего поколения "Чанчжэн-9", предназначенной для посадки на Луну
Ее презентовали на одной из выставочных площадок 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022, которая проходит в городе Чжухай, сообщает Синьхуа.
Взлетная масса "Чанчжэн-9" составляет 2,1 тыс. тонн, а длина - 90 метров. Сама же ракета способна поднимать 27 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту.
В 2027 году предстоит первая пилотируемая миссия, которую осуществят с помощью этой ракеты.
Еще одну модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью также продемонстрировали на выставке. Она будет способна доставлять на переходную орбиту Земля – Луну до 50 тонн полезной перегрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн на околоземную орбиту.
Такая ракета-носитель еще в стадии разработки, однако ее запуск запланирован на 2030 год.
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