В Китае предположили, что COVID-19 мог попасть в Ухань вместе с полуфабрикатами

Об этом сообщает Global Times, передает РБК-Украина.

Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая провели сравнение информации о больных коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов. Согласно результатам, заболевание могло попасть в Китай из другой страны или другого района КНР.

Отмечается, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, занимающейся торговлей морепродуктами. Уже в октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР отметили, что заболевание могло попасть на территорию Уханя через импорт продуктовых товаров.