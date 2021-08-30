В Китае предположили, что COVID-19 мог попасть в Ухань вместе с полуфабрикатами
Ученые призывают ВОЗ проверить версию, что коронавирус мог попасть на территорию Уханя вместе с полуфабрикатами
Об этом сообщает Global Times, передает РБК-Украина.
Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая провели сравнение информации о больных коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов. Согласно результатам, заболевание могло попасть в Китай из другой страны или другого района КНР.
Отмечается, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, занимающейся торговлей морепродуктами. Уже в октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР отметили, что заболевание могло попасть на территорию Уханя через импорт продуктовых товаров.
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