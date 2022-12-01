В Китае полиция не разрешает выходить людям на антиковидные протесты, - китаевед Коваль
Олесь Коваль, китаевед, отметил, что протесты в Китае не носят четкой политической направленности, хотя были и антиправительственные лозунги, но в целом это были антиковидные акции
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В Китае действительно проходили протесты, потому что на выходных днях, 26-27 ноября, они уже завершились. Остались минимальные протестные акции, потому что полиция не позволяет людям выходить на улицы. А с понедельника, 28 ноября, были единичные протесты людей с бумажками, которых тоже загоняли обратно в карантин по домам", - прокомментировал эксперт.
Олесь Коваль считает, что эти протесты не носят четкой политической направленности, хотя были и антиправительственные лозунги, но, в общем, это были антиковредные акции.
"В больших городах, в южной провинции Гуандун, там власти неожиданно сняли наводнительные ограничения и сказали, что даже теперь можно не делать обязательные тесты каждый день. То есть власти разных регионов, где состоялись антиковидные протесты, реагируют по-разному и даже где-то ослабляют карантинные ограничения", - рассказал Коваль.
- 26 ноября в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19.
- Также по публикации Reuters известно, что Китай бьет суточные рекорды по количеству больных коронавирусом.
- 27 ноября BBC сообщала, что в Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное