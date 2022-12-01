Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В Китае действительно проходили протесты, потому что на выходных днях, 26-27 ноября, они уже завершились. Остались минимальные протестные акции, потому что полиция не позволяет людям выходить на улицы. А с понедельника, 28 ноября, были единичные протесты людей с бумажками, которых тоже загоняли обратно в карантин по домам", - прокомментировал эксперт.



Олесь Коваль считает, что эти протесты не носят четкой политической направленности, хотя были и антиправительственные лозунги, но, в общем, это были антиковредные акции.



"В больших городах, в южной провинции Гуандун, там власти неожиданно сняли наводнительные ограничения и сказали, что даже теперь можно не делать обязательные тесты каждый день. То есть власти разных регионов, где состоялись антиковидные протесты, реагируют по-разному и даже где-то ослабляют карантинные ограничения", - рассказал Коваль.

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