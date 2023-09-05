В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии

Об этом пишет CNN.

По словам спикера министерства Мао Нина, вместо президента Китая на саммит поедет премьер-министр Ли Цян. Но Нин отказался рассказывать о причинах такой замены участников встречи.

"Группа 20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества, и Китай всегда придавал большое значение соответствующим мерам и принимал в них активное участие", - сказал спикер МИД Китая, не цепляя суть вопроса.

Даже во время пандемии Covid-19 Си принимал участие во встречах в 2020 и 2021 годах по видеосвязи.

"Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряжения между Китаем и принимающей страной Индией из-за их спорной границы и нарастающих связей Нью-Дели с Соединенными Штатами", - отмечает издание.

Отмечается, что неявка высшего лидера Китая – беспрецедентная со времен первого такого саммита, который состоялся в 2008 году – вероятно, будет расценена как пренебрежение к Индии, впервые принимающей мощную группу мировых лидеров на фоне усилий усилить свое глобальное влияние под руководством премьер-министра Нарендры Моди.