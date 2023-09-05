Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии

В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии

5 сентября, 2023 вторник
06:19
Мир

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии

Об этом пишет CNN.

По словам спикера министерства Мао Нина, вместо президента Китая на саммит поедет премьер-министр Ли Цян. Но Нин отказался рассказывать о причинах такой замены участников встречи.

"Группа 20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества, и Китай всегда придавал большое значение соответствующим мерам и принимал в них активное участие", - сказал спикер МИД Китая, не цепляя суть вопроса.

Даже во время пандемии Covid-19 Си принимал участие во встречах в 2020 и 2021 годах по видеосвязи.

"Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряжения между Китаем и принимающей страной Индией из-за их спорной границы и нарастающих связей Нью-Дели с Соединенными Штатами", - отмечает издание.

Отмечается, что неявка высшего лидера Китая – беспрецедентная со времен первого такого саммита, который состоялся в 2008 году – вероятно, будет расценена как пренебрежение к Индии, впервые принимающей мощную группу мировых лидеров на фоне усилий усилить свое глобальное влияние под руководством премьер-министра Нарендры Моди.

Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Китай
Индия
G-20
Читайте также:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антин Борковский
3 сентября, 2023 воскресенье
Путин обречен надеяться на эскалацию в войне, - профессор Орешкин
Умєров
Автор Татьяна Яворськая
3 сентября, 2023 воскресенье
Рустем Умеров: что известно о будущем главе Минобороны
Олаф Шольц
4 сентября, 2023 понедельник
"Это неответственно": в Бундестаге заявили, что Шольц – единственный, кто блокирует поставки Taurus Украине
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
07:43
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
07:31
Среди кандидатов на псевдовыборах на ВТО есть российские военные, которые убивали и пытали украинцев, - Лубинец
07:15
В МИД Франции осудили российские удары по зерновой инфраструктуре Украины
06:58
Россияне пытались наступать на двух направлениях фронта, за сутки произошло 29 боеприкосновений, - Генштаб
06:57
Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024
06:39
Глава МИД Германии призвала реформировать Римский устав
06:29
Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время
06:04
Обновлено
В России сообщили о сбитии летевших на Москву дронов
05:59
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
05:53
Жена Байдена заразилась коронавирусом перед визитом президента США на саммит G20
05:20
Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу
05:06
ВСУ увеличивают брешь в оборонительной линии РФ на Запорожье и перекидывают туда технику, - ISW
04:10
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
03:41
Полиция задержала двух человек, повредивших экскаватором Великую китайскую стену
03:14
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
02:46
Бельгия выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow
02:18
Российский добровольческий корпус сообщил о рейде в Брянскую область
02:10
молния
В Индии зафиксировали 61 тыс. молний за два часа: погибли 12 человек и 8 домашних животных
01:50
Мощные дожди и наводнения в Испании: погибли не менее 5 человек
01:28
РФ распространяет фейк о якобы массовом заражении ВИЧ среди украинских военных из-за донорской крови от НАТО
01:22
Международная федерация плавания допустила к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом
00:55
В составе ВСУ погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера
00:27
Поздравляем усилия Турции и ООН: Госдеп о переговорах Эрдогана с Путиным по "зерновому соглашению"
2023, понедельник
4 сентября
22:17
Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украине, - NYT
22:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Тактика активной обороны на юге сыграла злую шутку с российскими войсками. Колонка Сергея Згурца
21:52
Обзор
Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение
21:34
Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"
21:29
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
21:12
Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность"
20:40
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
20:19
В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
20:07
OPINION
Андрей Яницкий
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
20:04
Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ
20:00
В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
20:00
Обзор
Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении
19:53
Эксклюзив
Олаф Шольц
Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
19:40
нефть
В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает
19:38
ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:30
WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания
19:30
Эксклюзив
"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV