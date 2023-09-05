В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии
Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии
Об этом пишет CNN.
По словам спикера министерства Мао Нина, вместо президента Китая на саммит поедет премьер-министр Ли Цян. Но Нин отказался рассказывать о причинах такой замены участников встречи.
"Группа 20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества, и Китай всегда придавал большое значение соответствующим мерам и принимал в них активное участие", - сказал спикер МИД Китая, не цепляя суть вопроса.
Даже во время пандемии Covid-19 Си принимал участие во встречах в 2020 и 2021 годах по видеосвязи.
"Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряжения между Китаем и принимающей страной Индией из-за их спорной границы и нарастающих связей Нью-Дели с Соединенными Штатами", - отмечает издание.
Отмечается, что неявка высшего лидера Китая – беспрецедентная со времен первого такого саммита, который состоялся в 2008 году – вероятно, будет расценена как пренебрежение к Индии, впервые принимающей мощную группу мировых лидеров на фоне усилий усилить свое глобальное влияние под руководством премьер-министра Нарендры Моди.
Что известно о грядущем саммите G20 в Индии
10 августа мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.
Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".
25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.
Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.
31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.
Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.
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