В Китае озвучили свою версию причины войны РФ против Украины

Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Комментируя визит спецпредставителя КНР Ли Хуэйя в Берлин, она заявила, что война России против Украины является трагедией, которой можно было бы избежать.

"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением накопившихся проблем в управлении безопасностью Европы. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из сути вопроса", - сказала Мао Нин.

Дипломат также добавила, что Китай твердо стоит на стороне мира и диалога и будет оставаться приверженным мирным переговорам.