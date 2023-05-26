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В Китае озвучили свою версию причины войны РФ против Украины

26 мая, 2023 пятница
10:52
Война с Россией

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что причиной войны РФ против Украины являются проблемы, накопившиеся в управлении безопасностью Европы

Об этом на брифинге сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

Комментируя визит спецпредставителя КНР Ли Хуэйя в Берлин, она заявила, что война России против Украины является трагедией, которой можно было бы избежать.

"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением накопившихся проблем в управлении безопасностью Европы. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из сути вопроса", - сказала Мао Нин.

Дипломат также добавила, что Китай твердо стоит на стороне мира и диалога и будет оставаться приверженным мирным переговорам.

  • Ранее Китай представил так называемый мирный план , в котором война в Украине названа "кризисом"
  • Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину 17 мая.
  • 19 мая Глава Совета ЕС Шарль Мишель призвал Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию" в Украине. По его словам, Пекин оказывает влияние на РФ
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