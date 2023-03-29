В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину

Об этом сообщает politikahaber.com .

По словам пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин в Пекине положительно оценивают предложение Владимира Зеленского по переговорам между двумя странами, но говорить о конкретной дате встречи Си Цзиньпина с президентом Украины пока не приходится.

"Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского "конфликта", включая саму Украину", - сказала Мао Нин.