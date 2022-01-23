В Китае отреагировали на информацию о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады-2022.
В Китае назвали провокацией информацию о том, что глава КНР Си Цзиньпин мог просить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине
Об этом говорится в заявлении посольства Китая в России в twitter.
Публикацию Bloomberg в посольстве назвали провокацией и фейком.
"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и четка. Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - заявили в посольстве.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
- Напомним, 22 января Bloomberg сообщил, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться в Украину на новых направлениях во время зимней Олимпиады в Пекине.
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