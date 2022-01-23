В Китае отреагировали на информацию о том, что Си Цзиньпин просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады-2022.

Об этом говорится в заявлении посольства Китая в России в twitter.

Публикацию Bloomberg в посольстве назвали провокацией и фейком.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и четка. Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - заявили в посольстве.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.