В Китае отреагировали на атаку дронов на Кремль
В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на атаку дронов на Кремль и призвали обе стороны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, пишет RTHK.
"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", - сказала спикер.
Также Мао Нин на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, ответила, что информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны будут опубликованы своевременно.
"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения "украинского кризиса", - добавила спикер.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что после взрыва дрона над кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
- Глава сенатского Комитета по разведке США Марк Уорнер заявил об отсутствии никаких признаков того, что за "атакой" может стоять Украина.
- Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала инцидент с беспилотником над Кремлем странным и загадочным, а также осудила угрозы РФ убить президента Украины Владимира Зеленского.
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