В Китае отреагировали на атаку дронов на Кремль

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, пишет RTHK.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", - сказала спикер.

Также Мао Нин на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, ответила, что информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны будут опубликованы своевременно.

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического решения "украинского кризиса", - добавила спикер.