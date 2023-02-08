Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя пресс-секретаря Пентагона генерала Пета Райдера.

"Коммуникация между нашими вооруженными силами особенно важна в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос", - сказал он.

Известно, что после того, как в субботу США уничтожили вероятный шпионский воздушный шар над Атлантическим океаном, Китай отклонил запрос Вашингтона на безопасный разговор между министром обороны Ллойдом Остином и его коллегой, министром национальной обороны Вэй Фэнхэ.

По данным оборонного ведомства США, целью звонка было ослабить напряженность и открыть дальнейшие пути для диалога по воздушному шару Китая с целью "ответственного управления отношениями" между США и КНР.