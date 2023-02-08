В Китае отказались от телефонного разговора со США после сбивания их воздушного шара
После сбития шара министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая"
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя пресс-секретаря Пентагона генерала Пета Райдера.
"Коммуникация между нашими вооруженными силами особенно важна в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос", - сказал он.
Известно, что после того, как в субботу США уничтожили вероятный шпионский воздушный шар над Атлантическим океаном, Китай отклонил запрос Вашингтона на безопасный разговор между министром обороны Ллойдом Остином и его коллегой, министром национальной обороны Вэй Фэнхэ.
По данным оборонного ведомства США, целью звонка было ослабить напряженность и открыть дальнейшие пути для диалога по воздушному шару Китая с целью "ответственного управления отношениями" между США и КНР.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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