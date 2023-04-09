В Китае осудили мужчину, испугавшего более тысячи кур соседа

Об этом пишет CNN .

Сообщается, что в апреле 2022 года мужчина по фамилии Чжун без разрешения вырубил деревья мужчины по фамилии Гу. Чтобы отомстить соседу, Гу не раз пробирался на ферму Чжуна ночью. Отмечается, что намерения виновного были неизвестны, однако используемый им фонарик вызвал панику у животных. Во время первого проникновения 500 птиц погибли в давке, когда напуганные сбивались в кучу.

По информации издания, его уже задерживала полиция, и правоохранители заставили виновника заплатить компенсацию в 3000 юаней (436 долларов).

Когда Гу во второй раз проник к соседу, погибли еще 640 птиц.

Суд постановил, что злоумышленник намеренно нанес ущерб Чжуну и оценил 1100 мертвых кур в 13840 юаней (2015 долларов).

Суд обязал Гу отбывать шесть месяцев заключения с одним годом испытательного срока.